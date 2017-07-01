В чужом пиру хищение

В Гагаринском суде Москвы в ближайшее время решиться судьба необычного дела о грабеже — двух девушек, погулявших на чужом празднике, судят за вынесенные с фуршета шампанское и виски. Обеим грозит до семи лет заключения. Сами обвиняемые уверены, что оказались в такой ситуации из-за зависти потерпевшей. На судебном процессе побывала «Лента.ру».
26 декабря 2016 года в отеле «Корстон» на улице Косыгина Росгосстрах Банк проводил корпоративный праздник по случаю Нового года. На банкет зашли две девушки, не принадлежавшие к числу банковских сотрудников, поели-выпили и ушли, прихватив две бутылки шампанского «Абрау-Дюрсо» и виски Jameson. Их догнала сотрудница банка и потребовала вернуть алкоголь. Непрошенные гостьи требование выполнили, тем не менее против них возбудили уголовное дело и теперь судят за попытку грабежа в составе организованной группы по предварительному сговору.
В поисках красивых мужчин
Есть разные версии того, как 30-летняя Марина Москвина и 46-летняя Юлия Морозова оказались на чужом празднике. Марина — администратор в фотостудии, по совместительству актриса сериалов и модель, «увидела на страничке в соцсетях информацию о том, что один из банков планирует провести корпоратив и приглашает присоединиться к празднованию всех желающих. Девушка решила посетить мероприятие и позвала с собой подругу», — писала газета «Московский комсомолец».
На банковскую вечеринку девушки отправились в поисках красивых мужчин, но познакомиться ни с кем не удалось, и подруги «решили хоть шампанского взять», пишет BFM.ru.
Возле Гагаринского суда Марина рассказала журналистам, что 26 декабря 2016 года она была в ресторане отеля «Корстон» с компанией.
«Компания разошлась, и мы с подругой решили спуститься вниз — увидели, что там какая-то гулянка, и мужчины сказали: "Может быть, вы к нам присоединитесь?" Вечеринка была по случаю Нового года, но кто праздновал — было непонятно, потом мы уже узнали, что это был "Росгосстрах Банк". Один мужчина позвал нас за стол, мы сели, шампанского выпили, какие-то закуски были, пару раз он приглашал меня танцевать. И тут уже дело подходило к концу, все расходились. Официантка за нашим столом сказала: "Можете взять по бутылочке шампанского, все это ваше". Она же не знала, что мы не сотрудники. Мы взяли, а когда уже уходили — я взяла открытую бутылку Jameson. За нами никто не гнался, мы спокойно выходили. Потом нас догнала Мирошникова, потерпевшая. Мы спросили: "А что вы хотите от нас?" Она говорит: "Отдайте бутылки". Я говорю: "На, возьми, какие проблемы". И все. После этого я спустилась вниз, никакой охраны не было, я уже оделась, там даже очередь была в гардероб, мы собирались уходить. Подходит Мирошникова с охраной и говорит: "Вы никуда не уйдете, давайте вызывать милицию". Охранник пытался примирить нас: "Девчонки, празднование Нового года скоро, давайте их отпустим". Я стала извиняться, мы же ничего такого не сделали, какие-то бутылки, отдали их, вообще какой-то бред... Приехала милиция, опер стал спрашивать: "А зачем нас вызвали?" Она сказала, что произошел грабеж. Когда мы приехали в полицию, нас держали сутки, не давали позвонить. Я хотела вызвать адвоката, спросила следователя, когда нас отпустят, а он сказал: "Смотря какие вы показания мне дадите. Если не подпишете [протокол] — до суда в изоляторе будете сидеть, а если подпишете — у вас будет подписка о невыезде. Вот и пришлось подписать», — рассказала журналистам свою версию событий Марина Москвина.
На вопрос, зачем они взяли бутылки, она ответила: «Все брали. Гости, которые уходили, все брали, и я решила — а почему бы и мне не взять. А что в этом такого-то? Я не видела в этом никакого преступления. И официантка сказала...»
С потерпевшей никакого конфликта не было, утверждает Марина и добавляет, что сразу отдала ей бутылки, а когда та сказала о намерении вызвать полицию, заплакала.
«Мне кажется, она (потерпевшая — прим. «Ленты.ру») обижена, она завидует всем красивым, успешным, молодым актрисам, певицам», — считает обвиняемая, говоря о причинах возбуждения уголовного дела и начавшегося судебного процесса.
«Когда прокурор вернул дело следствию, она два раза ходила к нему писать, что она требует возмездия. А прокурор вернул дело в связи с тем, что не установлено, кому данное преступление причинило ущерб, и она два раза писала, что это ее бутылки», — рассказывает Марина.
На суде
Марина Москвина пришла в суд в кружевном платье и модном розовом жилете, с длинными распущенными волосами, на губах — красная помада. Вторая подсудимая Юлия Морозова выглядела скромнее: на голове платок, лицо без макияжа, бледная кофточка и черные брючки.
Прокурор огласила обвинительное заключение, в котором описывались события, произошедшие вечером 26 декабря 2016 года. Подсудимые пришли на корпоратив, забрали и положили в свои сумки шампанское и виски. Ущерб оценивается потерпевшей в 2360 рублей, которые, по ее словам, она заплатила, купив алкоголь в баре отеля.
Девушки наотрез отказались признавать себя виновными в покушении на грабеж. Морозова заявила, что органы предварительного следствия несправедливо квалифицировали ее действия. По ее мнению, их проступок в худшем случае может считаться мелким хулиганством, однако обвиняемые уверены, что не совершали уголовно наказуемого преступления.
Их адвокаты просили суд вызвать эксперта из службы Росалкорегулирования, который подтвердил бы, что в деле фигурируют не те бутылки, которые были изъяты у обвиняемых в тот злополучный вечер. Выяснилось, что вещественные доказательства следователь вернул потерпевшей, которая через некоторое время принесла их ему обратно. Мирошникова заявила судье, что алкоголь хранился у нее дома, никто его не употреблял, и подтвердила, что вернула следователю те самые бутылки.
По ее словам, она помогала с организацией праздника. Во время корпоратива Мирошникова решила докупить алкоголь на свои личные деньги, опасаясь, что его не хватит веселящимся сотрудникам банка.
Она, по ее словам, заметила девушек, «не похожих» на гостей мероприятия, и стала за ними наблюдать. Как только Мирошникова увидела, что они положили в свои сумки приобретенные ею шампанское и виски, то сразу же позвала охранников. Судья поинтересовался у нее, почему она задержала девушек после того, как они вернули взятый ими алкоголь.
«Посторонние люди долгое время были на мероприятии, хотела перестраховаться: пропадают кошельки, телефоны», — объяснила Мирошникова.
В суде был допрошен в качестве свидетеля оперуполномоченный уголовного розыска, который был вызван на место преступления в отель «Корстон» 26 декабря 2016 года. Он сказал, что девушки написали явку с повинной. «Со слов Морозовой, они изредка ходят на такие мероприятия и крадут алкоголь», — рассказал свидетель о показаниях, которые дали задержанные.
Защита полагает, что Москвина и Морозова дали «признательные» показания в совершении ими тяжкого преступления — открытого хищения чужого имущества группой лиц по предварительном сговору (часть 3 статьи 161 УК РФ) — под психологическим давлением сотрудников отдела МВД по Гагаринскому району, куда их доставили из отеля «Корстон» поздним вечером 26 декабря 2016 года.
«Под угрозами сотрудников полиции о немедленном задержании и помещении в следственный изолятор Москвина и Морозова были вынуждены выполнить требования должностных лиц о написании собственноручных явок с повинной о якобы совершенном ими преступлении», — заявила «Ленте.ру» адвокат Кира Лунева. По ее словам, Москвина, находившая в стрессовом состоянии, была допрошена следователем в присутствии адвоката по назначению, который тоже убедил девушку сознаться в покушении на грабеж. Позже обвиняемая пояснила, что государственный защитник действовал по указанию следователя, а не в ее интересах.