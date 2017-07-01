Силовые структуры
 
Последние новости
Замглавы подмосковного района задержан при попытке дать взятку следователю
Семья погибшего в аварии с участием Винус Уильямс подала на теннисистку в суд
В нью-йоркской больнице произошла стрельба
Россиянам предложат самый мощный Porsche 911 за 19 миллионов рублей
Макгрегор показал процесс подготовки к бою с Мэйуэзером
В Гидрометцентре рассказали о рекордах пятничного дождя в столице
Британский МИД призвал Москву установить заказчиков убийства Немцова
Популярные новости
В Гидрометцентре рассказали о рекордах пятничного дождя в столице
Замглавы подмосковного района задержан при попытке дать взятку следователю
Макгрегор показал процесс подготовки к бою с Мэйуэзером
Лукашенко посоветовал Путину отвернуться от западного скота
Капитан сборной Германии выразил восторг от Кубка конфедераций
В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Меркель
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете

В чужом пиру хищение

Как любительницы вечеринок оказались на скамье подсудимых

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

В Гагаринском суде Москвы в ближайшее время решиться судьба необычного дела о грабеже — двух девушек, погулявших на чужом празднике, судят за вынесенные с фуршета шампанское и виски. Обеим грозит до семи лет заключения. Сами обвиняемые уверены, что оказались в такой ситуации из-за зависти потерпевшей. На судебном процессе побывала «Лента.ру».

26 декабря 2016 года в отеле «Корстон» на улице Косыгина Росгосстрах Банк проводил корпоративный праздник по случаю Нового года. На банкет зашли две девушки, не принадлежавшие к числу банковских сотрудников, поели-выпили и ушли, прихватив две бутылки шампанского «Абрау-Дюрсо» и виски Jameson. Их догнала сотрудница банка и потребовала вернуть алкоголь. Непрошенные гостьи требование выполнили, тем не менее против них возбудили уголовное дело и теперь судят за попытку грабежа в составе организованной группы по предварительному сговору.

В поисках красивых мужчин

Есть разные версии того, как 30-летняя Марина Москвина и 46-летняя Юлия Морозова оказались на чужом празднике. Марина — администратор в фотостудии, по совместительству актриса сериалов и модель, «увидела на страничке в соцсетях информацию о том, что один из банков планирует провести корпоратив и приглашает присоединиться к празднованию всех желающих. Девушка решила посетить мероприятие и позвала с собой подругу», — писала газета «Московский комсомолец».

На банковскую вечеринку девушки отправились в поисках красивых мужчин, но познакомиться ни с кем не удалось, и подруги «решили хоть шампанского взять», пишет BFM.ru.

Возле Гагаринского суда Марина рассказала журналистам, что 26 декабря 2016 года она была в ресторане отеля «Корстон» с компанией.

«Компания разошлась, и мы с подругой решили спуститься вниз — увидели, что там какая-то гулянка, и мужчины сказали: "Может быть, вы к нам присоединитесь?" Вечеринка была по случаю Нового года, но кто праздновал — было непонятно, потом мы уже узнали, что это был "Росгосстрах Банк". Один мужчина позвал нас за стол, мы сели, шампанского выпили, какие-то закуски были, пару раз он приглашал меня танцевать. И тут уже дело подходило к концу, все расходились. Официантка за нашим столом сказала: "Можете взять по бутылочке шампанского, все это ваше". Она же не знала, что мы не сотрудники. Мы взяли, а когда уже уходили — я взяла открытую бутылку Jameson. За нами никто не гнался, мы спокойно выходили. Потом нас догнала Мирошникова, потерпевшая. Мы спросили: "А что вы хотите от нас?" Она говорит: "Отдайте бутылки". Я говорю: "На, возьми, какие проблемы". И все. После этого я спустилась вниз, никакой охраны не было, я уже оделась, там даже очередь была в гардероб, мы собирались уходить. Подходит Мирошникова с охраной и говорит: "Вы никуда не уйдете, давайте вызывать милицию". Охранник пытался примирить нас: "Девчонки, празднование Нового года скоро, давайте их отпустим". Я стала извиняться, мы же ничего такого не сделали, какие-то бутылки, отдали их, вообще какой-то бред... Приехала милиция, опер стал спрашивать: "А зачем нас вызвали?" Она сказала, что произошел грабеж. Когда мы приехали в полицию, нас держали сутки, не давали позвонить. Я хотела вызвать адвоката, спросила следователя, когда нас отпустят, а он сказал: "Смотря какие вы показания мне дадите. Если не подпишете [протокол] — до суда в изоляторе будете сидеть, а если подпишете — у вас будет подписка о невыезде. Вот и пришлось подписать», — рассказала журналистам свою версию событий Марина Москвина.

На вопрос, зачем они взяли бутылки, она ответила: «Все брали. Гости, которые уходили, все брали, и я решила — а почему бы и мне не взять. А что в этом такого-то? Я не видела в этом никакого преступления. И официантка сказала...»

С потерпевшей никакого конфликта не было, утверждает Марина и добавляет, что сразу отдала ей бутылки, а когда та сказала о намерении вызвать полицию, заплакала.

«Мне кажется, она (потерпевшая — прим. «Ленты.ру») обижена, она завидует всем красивым, успешным, молодым актрисам, певицам», — считает обвиняемая, говоря о причинах возбуждения уголовного дела и начавшегося судебного процесса.

«Когда прокурор вернул дело следствию, она два раза ходила к нему писать, что она требует возмездия. А прокурор вернул дело в связи с тем, что не установлено, кому данное преступление причинило ущерб, и она два раза писала, что это ее бутылки», — рассказывает Марина.

На суде

Марина Москвина пришла в суд в кружевном платье и модном розовом жилете, с длинными распущенными волосами, на губах — красная помада. Вторая подсудимая Юлия Морозова выглядела скромнее: на голове платок, лицо без макияжа, бледная кофточка и черные брючки.

Прокурор огласила обвинительное заключение, в котором описывались события, произошедшие вечером 26 декабря 2016 года. Подсудимые пришли на корпоратив, забрали и положили в свои сумки шампанское и виски. Ущерб оценивается потерпевшей в 2360 рублей, которые, по ее словам, она заплатила, купив алкоголь в баре отеля.

Девушки наотрез отказались признавать себя виновными в покушении на грабеж. Морозова заявила, что органы предварительного следствия несправедливо квалифицировали ее действия. По ее мнению, их проступок в худшем случае может считаться мелким хулиганством, однако обвиняемые уверены, что не совершали уголовно наказуемого преступления.

Их адвокаты просили суд вызвать эксперта из службы Росалкорегулирования, который подтвердил бы, что в деле фигурируют не те бутылки, которые были изъяты у обвиняемых в тот злополучный вечер. Выяснилось, что вещественные доказательства следователь вернул потерпевшей, которая через некоторое время принесла их ему обратно. Мирошникова заявила судье, что алкоголь хранился у нее дома, никто его не употреблял, и подтвердила, что вернула следователю те самые бутылки.

По ее словам, она помогала с организацией праздника. Во время корпоратива Мирошникова решила докупить алкоголь на свои личные деньги, опасаясь, что его не хватит веселящимся сотрудникам банка.

Она, по ее словам, заметила девушек, «не похожих» на гостей мероприятия, и стала за ними наблюдать. Как только Мирошникова увидела, что они положили в свои сумки приобретенные ею шампанское и виски, то сразу же позвала охранников. Судья поинтересовался у нее, почему она задержала девушек после того, как они вернули взятый ими алкоголь.

«Посторонние люди долгое время были на мероприятии, хотела перестраховаться: пропадают кошельки, телефоны», — объяснила Мирошникова.

В суде был допрошен в качестве свидетеля оперуполномоченный уголовного розыска, который был вызван на место преступления в отель «Корстон» 26 декабря 2016 года. Он сказал, что девушки написали явку с повинной. «Со слов Морозовой, они изредка ходят на такие мероприятия и крадут алкоголь», — рассказал свидетель о показаниях, которые дали задержанные.

Защита полагает, что Москвина и Морозова дали «признательные» показания в совершении ими тяжкого преступления — открытого хищения чужого имущества группой лиц по предварительном сговору (часть 3 статьи 161 УК РФ) — под психологическим давлением сотрудников отдела МВД по Гагаринскому району, куда их доставили из отеля «Корстон» поздним вечером 26 декабря 2016 года.

«Под угрозами сотрудников полиции о немедленном задержании и помещении в следственный изолятор Москвина и Морозова были вынуждены выполнить требования должностных лиц о написании собственноручных явок с повинной о якобы совершенном ими преступлении», — заявила «Ленте.ру» адвокат Кира Лунева. По ее словам, Москвина, находившая в стрессовом состоянии, была допрошена следователем в присутствии адвоката по назначению, который тоже убедил девушку сознаться в покушении на грабеж. Позже обвиняемая пояснила, что государственный защитник действовал по указанию следователя, а не в ее интересах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:4227 июня

Ребенок преткновения

Как закончилось расследование резонансного дела «дедовского младенца»
20:2030 июня

В ФСБ понадеялись на скорое возвращение задержанных на Украине пограничников

22:3530 июня

Замглавы подмосковного района задержан при попытке дать взятку следователю

17:5730 июня

Минобороны отчиталось о соблюдении перемирия в Сирии

Силовые структуры00:4230 июня

«Ни одной смерти на борту»

Как самолеты МЧС эвакуируют пострадавших
18:3830 июня

Бывшего сотрудника калининградского УФСИН уличили в доставке дрожжей заключенным

19:4730 июня

СКР завершил расследование второго из серии дел о хищениях в «Центре Хруничева»

17:4530 июня

Прокатившегося по аэропорту Казани лихача отправили на принудительное лечение

Силовые структуры00:0730 июня

Родная кровь

За что мать вместе с приемными детьми расправилась с собственным сыном
11:3530 июня

Задержанную в Петербурге банду заподозрили в угоне полицейской машины

19:1830 июня

Следственный комитет направил в суд уголовное дело об убийстве целителя в Москве

09:0130 июня

Бывшего начальника УСБ СКР заподозрили в получении взяток щенками

Россия
Есть такая профессия — долги выбивать
Спецкор «Ленты.ру» наблюдал за работой московских коллекторов
В Москве за несколько часов выпало 70 процентов месячной нормы осадков
В Гидрометцентре рассказали о рекордах пятничного дождя в столице
Житель подмосковных Трехгорок «порыбачил» с лодки на затопленной улице
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Кремль согласует с американцами нюансы встречи Путина и Трампа на G20
Рекордное число школьников в 2017 году сдали ЕГЭ на 300 баллов
Все материалы
Мир
Большой венесуэльский секрет
Несмотря на массовые протесты в стране, президент Мадуро остается у власти
Останки Карлоса КастаньоРоман с кокаином
В Колумбии ультраправые наркокартели невероятно жестоко расправляются с леваками
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство Российской ФедерацииДжихад с пеленок
Мир не знает, что делать с детьми, воспитанными «Исламским государством»
Британский МИД призвал Москву установить заказчиков убийства Немцова
У резиденции Меркель отметили легализацию однополых браков
При кораблекрушении в Средиземном море без вести пропали около 60 мигрантов
Дональд ТрампНесвобода вместо свободы
Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
Все материалы
Бывший СССР
Латвийский город Елгава (Митава), разрушенный немецкими захватчикамиОкруг Леттланд
Как Латвия жила под фашистской оккупацией
Украинский суд арестовал на 15 суток заблудившихся российских пограничников
Лукашенко посоветовал Путину отвернуться от западного скота
СБУ задержала контролировавшего копателей янтаря вора в законе Папуна
Бывшего замглавы администрации Назарбаева осудили на пять лет
На Украине допустили полный запрет въезда россиян
В Киеве заявили о задержании потерявшихся российских пограничников с лодкой
Все материалы
Финансы
Великая газовая революция
Как энергетическая реформа Трампа ударит по позициям России
Кудрин счел слишком жестким сокращение бюджетных расходов России
Куриные яйца в США подешевели до минимума за 10 лет
Уоррен Баффет станет крупнейшим акционером Bank of America
Украина увеличит импорт угля из России на 20 процентов
Объединение Резервного фонда и ФНБ объяснили нехваткой средств у государства
Россиянам пообещали увеличить пенсию до 15 тысяч рублей
Все материалы
Бизнес
Как сговорились
ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств
«Газпром» исключил доступ в «Силу Сибири» для независимых производителей
Граната под подушкой
Скандальные разоблачения производителей машин и автокомпонентов
Миллер назвал максимальные объемы транзита газа через Украину после 2019 года
«Нафтогаз» сообщил о предложении суда договориться с «Газпромом» о суммах спора
Сеть Stockmann сохранит прежнюю вывеску
«Газпром» обжалует в суде Швеции решение арбитража по спору с «Нафтогазом»
Все материалы
Силовые структуры
Авианосец с тяжелой наследственностью
Как Королевский флот шел к «Королеве Елизавете»
Ребенок преткновения
Как закончилось расследование резонансного дела «дедовского младенца»
«Ни одной смерти на борту»
Как самолеты МЧС эвакуируют пострадавших
Замглавы подмосковного района задержан при попытке дать взятку следователю
Бывшего сотрудника калининградского УФСИН уличили в доставке дрожжей заключенным
СКР завершил расследование второго из серии дел о хищениях в «Центре Хруничева»
Задержанную в Петербурге банду заподозрили в угоне полицейской машины
Все материалы
Наука и техника
Россия. Сочи. День памяти жертв геноцида армян в Османской империи прошел в армянском селе Альтмец (Нор Луйс) Лазаревского района города. Фото ИТАР-ТАСС/ Артур Лебедев По-братски
Раскрыто генетическое происхождение народов Южного Кавказа
На поверхности Венеры (в представлении художника)Русская планета
Объяснены аномальные результаты советской миссии к Венере
A Coptic Orthodox priest uses his iPhone before conducting a prayer for the relatives of the victims who died after Saturday's bomb attack, in a house in Alexandria January 3, 2011. The bomb killed 21 people outside a Coptic Orthodox Christian church early on New Year's Day and a security source said seven people have been held for questioning. REUTERS/Asmaa Waguih (EGYPT - Tags: RELIGION CIVIL UNREST IMAGES OF THE DAYТелефон Иисуса
Какими правдами и неправдами Apple заставила людей покупать iPhone
Ученые США предупредили об эпидемии вызывающих паралич мозговых червей
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Заряжающиеся спиннеры загорелись в США
«Байконур» спасут от чумы
Все материалы
Спорт
Оскар ПисториусНе с руки
Как спортсмены с физическими ограничениями соревнуются со здоровыми атлетами
Игрок НБА назвал свой номер телефона и предложил критикам поговорить лично
Макгрегор показал процесс подготовки к бою с Мэйуэзером
Марадона заявил о готовности возглавить сборную России по футболу
Капитан сборной Германии выразил восторг от Кубка конфедераций
Букмекеры начали прием ставок на успехи новорожденных детей Роналду
Голландский футболист попал под скутер на базе клуба
Все материалы
Культура
Рыбкам на корм
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Гиппопотама» до «Синей бездны»
«Украина — священная земля»
Певица Луна о музыкальной революции в Киеве и нежелании жить как Эми Уайнхаус
ДЖЕЙ-ЗИЯ вам больше не Антон
Артисты, которых не устраивало, как их зовут
Мужчину с мачете арестовали перед концертом Джастина Бибера в Великобритании
Власти Екатеринбурга потратят полтора миллиона на фильм о ЧМ-2018
Радиостанция нашла потенциал у Энни Леннокс и предложила раскрутку
В Екатеринбурге появятся граффити для незрячих
Все материалы
Интернет и СМИ
Главные по закладочкам
«Это только начало»
Москву накрыла сильнейшая гроза и «ветхозаветный потоп»
Украинки разбились на машине в прямом эфире
«Инвитро» приостановила прием анализов из-за хакеров
Настырный сингапурец заставил KFC вернуть в страну любимую острую курицу
Порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей сети
«Мы строили замки из стограммовых плиток гашиша»
Все материалы
Ценности
Диана Коркунова и Кристабель Крайт на вечеринке KilianПахнуть вкусно
Почему «гурманские» ароматы соблазняют даже сидящих на диете
Россиянам предложат самый мощный Porsche 911 за 19 миллионов рублей
Роуэн Аткинсон выставил на торги свой раритетный Land Rover с кожухом для собаки
Временные магазины Louis Vuitton x Supreme открылись по всему миру
Китайская актриса сошьет сумки для бренда Bally
G-Shock сделал с немецким модельером часы из нержавеющей стали
Кеды Converse украсили героями мультфильмов
Все материалы
Путешествия
Алтай — Тува — Хакасия
Корреспондент «Ленты.ру» открывал Россию вместе с новым Land Rover Discovery
Как это будет по-фински?
Почему Финляндия — идеальное направление для поездки на выходные и в отпуск
Мощный ливень затопил часть Шереметьево
Спасение троих туристов из реки в Индии сняли на видео
Названы направления отдыха с самым дешевым жильем
Семья туристов в Таиланде пострадала из-за испугавшихся собаки слонов
Россияне впервые отправятся на круизном судне в Северную Корею
Все материалы
Из жизни
Они не худели к лету
Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
Подвинься, миллениал
Пессимистичные оптимисты: что мы знаем о поколении иксенниалов?
Летнего позитива пост
Самые популярные снимки Instagram за июнь
Джек-рассел спел с юной британкой дуэтом
Жена удивила американского моряка тайной беременностью
Американские пиццерии стали печь бикини из пиццы за 10 тысяч долларов
Драка акул у берегов Флориды собрала толпу зевак
Все материалы
Тест Mitsubishi Outlander с V6
Знакомимся с самым мощным и крутым «Аутлендером»
Самые крутые тачки из 1980-х
Американские машины, вслед которым оборачивались вообще все
Тест Lada Vesta против Hyundai Solaris
Главное автомобильное противостояние России
Самый странный Hyundai
Hyundai SLV: концепт-кар, который мог стать серийным, но не стал
Поездку на гоночном внедорожнике по поместью лорда показали на видео
Компания Porsche представила самый мощный 911-й в истории
BMW оценила очень черные X5 и X6 M на 2,5 миллиона рублей дороже обычных
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Добро пожаловать в рай
Жилье в Крыму: новую квартиру на полуострове можно купить за миллион рублей
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы