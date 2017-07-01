В чужом пиру хищение

В Гагаринском суде Москвы в ближайшее время решиться судьба необычного дела о грабеже — двух девушек, погулявших на чужом празднике, судят за вынесенные с фуршета шампанское и виски. Обеим грозит до семи лет заключения. Сами обвиняемые уверены, что оказались в такой ситуации из-за зависти потерпевшей. На судебном процессе побывала «Лента.ру».

26 декабря 2016 года в отеле «Корстон» на улице Косыгина Росгосстрах Банк проводил корпоративный праздник по случаю Нового года. На банкет зашли две девушки, не принадлежавшие к числу банковских сотрудников, поели-выпили и ушли, прихватив две бутылки шампанского «Абрау-Дюрсо» и виски Jameson. Их догнала сотрудница банка и потребовала вернуть алкоголь. Непрошенные гостьи требование выполнили, тем не менее против них возбудили уголовное дело и теперь судят за попытку грабежа в составе организованной группы по предварительному сговору.

Кадр: World News / YouTube

В поисках красивых мужчин

Есть разные версии того, как 30-летняя Марина Москвина и 46-летняя Юлия Морозова оказались на чужом празднике. Марина — администратор в фотостудии, по совместительству актриса сериалов и модель, «увидела на страничке в соцсетях информацию о том, что один из банков планирует провести корпоратив и приглашает присоединиться к празднованию всех желающих. Девушка решила посетить мероприятие и позвала с собой подругу», — писала газета «Московский комсомолец».

На банковскую вечеринку девушки отправились в поисках красивых мужчин, но познакомиться ни с кем не удалось, и подруги «решили хоть шампанского взять», пишет BFM.ru.

Возле Гагаринского суда Марина рассказала журналистам, что 26 декабря 2016 года она была в ресторане отеля «Корстон» с компанией.

«Компания разошлась, и мы с подругой решили спуститься вниз — увидели, что там какая-то гулянка, и мужчины сказали: "Может быть, вы к нам присоединитесь?" Вечеринка была по случаю Нового года, но кто праздновал — было непонятно, потом мы уже узнали, что это был "Росгосстрах Банк". Один мужчина позвал нас за стол, мы сели, шампанского выпили, какие-то закуски были, пару раз он приглашал меня танцевать. И тут уже дело подходило к концу, все расходились. Официантка за нашим столом сказала: "Можете взять по бутылочке шампанского, все это ваше". Она же не знала, что мы не сотрудники. Мы взяли, а когда уже уходили — я взяла открытую бутылку Jameson. За нами никто не гнался, мы спокойно выходили. Потом нас догнала Мирошникова, потерпевшая. Мы спросили: "А что вы хотите от нас?" Она говорит: "Отдайте бутылки". Я говорю: "На, возьми, какие проблемы". И все. После этого я спустилась вниз, никакой охраны не было, я уже оделась, там даже очередь была в гардероб, мы собирались уходить. Подходит Мирошникова с охраной и говорит: "Вы никуда не уйдете, давайте вызывать милицию". Охранник пытался примирить нас: "Девчонки, празднование Нового года скоро, давайте их отпустим". Я стала извиняться, мы же ничего такого не сделали, какие-то бутылки, отдали их, вообще какой-то бред... Приехала милиция, опер стал спрашивать: "А зачем нас вызвали?" Она сказала, что произошел грабеж. Когда мы приехали в полицию, нас держали сутки, не давали позвонить. Я хотела вызвать адвоката, спросила следователя, когда нас отпустят, а он сказал: "Смотря какие вы показания мне дадите. Если не подпишете [протокол] — до суда в изоляторе будете сидеть, а если подпишете — у вас будет подписка о невыезде. Вот и пришлось подписать», — рассказала журналистам свою версию событий Марина Москвина.

На вопрос, зачем они взяли бутылки, она ответила: «Все брали. Гости, которые уходили, все брали, и я решила — а почему бы и мне не взять. А что в этом такого-то? Я не видела в этом никакого преступления. И официантка сказала...»

Кадр: World News / YouTube

С потерпевшей никакого конфликта не было, утверждает Марина и добавляет, что сразу отдала ей бутылки, а когда та сказала о намерении вызвать полицию, заплакала.

«Мне кажется, она (потерпевшая — прим. «Ленты.ру») обижена, она завидует всем красивым, успешным, молодым актрисам, певицам», — считает обвиняемая, говоря о причинах возбуждения уголовного дела и начавшегося судебного процесса.

«Когда прокурор вернул дело следствию, она два раза ходила к нему писать, что она требует возмездия. А прокурор вернул дело в связи с тем, что не установлено, кому данное преступление причинило ущерб, и она два раза писала, что это ее бутылки», — рассказывает Марина.

На суде

Марина Москвина пришла в суд в кружевном платье и модном розовом жилете, с длинными распущенными волосами, на губах — красная помада. Вторая подсудимая Юлия Морозова выглядела скромнее: на голове платок, лицо без макияжа, бледная кофточка и черные брючки.

Прокурор огласила обвинительное заключение, в котором описывались события, произошедшие вечером 26 декабря 2016 года. Подсудимые пришли на корпоратив, забрали и положили в свои сумки шампанское и виски. Ущерб оценивается потерпевшей в 2360 рублей, которые, по ее словам, она заплатила, купив алкоголь в баре отеля.

Девушки наотрез отказались признавать себя виновными в покушении на грабеж. Морозова заявила, что органы предварительного следствия несправедливо квалифицировали ее действия. По ее мнению, их проступок в худшем случае может считаться мелким хулиганством, однако обвиняемые уверены, что не совершали уголовно наказуемого преступления.

Их адвокаты просили суд вызвать эксперта из службы Росалкорегулирования, который подтвердил бы, что в деле фигурируют не те бутылки, которые были изъяты у обвиняемых в тот злополучный вечер. Выяснилось, что вещественные доказательства следователь вернул потерпевшей, которая через некоторое время принесла их ему обратно. Мирошникова заявила судье, что алкоголь хранился у нее дома, никто его не употреблял, и подтвердила, что вернула следователю те самые бутылки.

По ее словам, она помогала с организацией праздника. Во время корпоратива Мирошникова решила докупить алкоголь на свои личные деньги, опасаясь, что его не хватит веселящимся сотрудникам банка.

Марина Москвина Кадр: World News / YouTube

Она, по ее словам, заметила девушек, «не похожих» на гостей мероприятия, и стала за ними наблюдать. Как только Мирошникова увидела, что они положили в свои сумки приобретенные ею шампанское и виски, то сразу же позвала охранников. Судья поинтересовался у нее, почему она задержала девушек после того, как они вернули взятый ими алкоголь.

«Посторонние люди долгое время были на мероприятии, хотела перестраховаться: пропадают кошельки, телефоны», — объяснила Мирошникова.

В суде был допрошен в качестве свидетеля оперуполномоченный уголовного розыска, который был вызван на место преступления в отель «Корстон» 26 декабря 2016 года. Он сказал, что девушки написали явку с повинной. «Со слов Морозовой, они изредка ходят на такие мероприятия и крадут алкоголь», — рассказал свидетель о показаниях, которые дали задержанные.

Защита полагает, что Москвина и Морозова дали «признательные» показания в совершении ими тяжкого преступления — открытого хищения чужого имущества группой лиц по предварительном сговору (часть 3 статьи 161 УК РФ) — под психологическим давлением сотрудников отдела МВД по Гагаринскому району, куда их доставили из отеля «Корстон» поздним вечером 26 декабря 2016 года.

«Под угрозами сотрудников полиции о немедленном задержании и помещении в следственный изолятор Москвина и Морозова были вынуждены выполнить требования должностных лиц о написании собственноручных явок с повинной о якобы совершенном ими преступлении», — заявила «Ленте.ру» адвокат Кира Лунева. По ее словам, Москвина, находившая в стрессовом состоянии, была допрошена следователем в присутствии адвоката по назначению, который тоже убедил девушку сознаться в покушении на грабеж. Позже обвиняемая пояснила, что государственный защитник действовал по указанию следователя, а не в ее интересах.