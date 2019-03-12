Зарплаты трети российских учителей оказались ничтожно низкими

Несмотря на майские указы президента от 2012 года, треть работников сферы образования (более 30 процентов) в 51 из 85 регионов России до сих пор зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц, что значительно ниже среднего по региону. Об этом говорится в исследовании РИА Рейтинга, проведенном по заказу РИА Новости.

Аналитики учитывали зарплаты 5,5 миллиона сотрудников дошкольного, школьного, профессионального, высшего и других видов образования, а также всех форм собственности образовательных учреждений. Исследовались данные о средних трудовых доходах за 11 месяцев 2018 года.

По подсчетам экспертов, в Алтайском крае и Дагестане менее 15 тысяч получает более половины педагогов. Почти аналогичные цифры были получены в некоторых центральных и южных регионах, в Приволжье и на Северном Кавказе. Так, в Северной Осетии меньше 15 тысяч зарабатывают 54 процента преподавателей, в Чечне — 47,7 процента, в Смоленской области — 49,6, Кировской — 46, Ростовской — 45,7.

«Можно сказать, что это является значимой социальной проблемой, в том числе, потому что такой низкий заработок часто наблюдается не только у вспомогательного персонала, обеспечивающего учебный процесс, но и зачастую у педагогического персонала», — констатируют специалисты РИА Рейтинга.

В целом по стране более 50 тысяч рублей в месяц получают всего 12,3 процента сотрудников образовательных учреждений. В 2018 году в России средняя чистая зарплата сотрудников сферы образования равна 30 тысячам рублей, при этом по всем работникам по стране эта цифра составила 37,8 тысячи рублей.

Самые высокие зарплаты у учителей в Москве и на Дальнем Востоке. В столице 59,5 процента педагогов получают больше 50 тысяч — это единственный регион, где этот показатель больше половины. Далее идет Чукотка с 49,9 процентами и Ямало-Ненецкий автономный округ с 45,1 процента. У Магаданской области 38,7 процента, Камчатского края — 37,1, Сахалинской области — 36,6. В Петербурге более 50 тысяч зарабатывает каждый третий работник образования.

В Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечне и Тамбовской области 50 тысяч и более зарабатывают менее одного процента преподавателей и воспитателей. В Калмыкии, Адыгее, Мордовии, Северной Осетии, Чувашии и еще пяти регионах этот показатель не более двух процентов.

«Можно предположить, что за пределами регионов-лидеров на приемлемую заплату могут претендовать лишь директора, самые высокооплачиваемые учителя школ и некоторая часть преподавателей в высших учебных заведениях», — делают вывод аналитики.

31 января президент Владимир Путин поручил министру просвещения Ольге Васильевой следить за зарплатами учителей в каждом субъекте и поддерживать их уровень дохода.

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