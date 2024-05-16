Си Цзиньпин угостит Путина устрицами

Си Цзиньпин угостит Путина уткой по-пекински и пятнистым окунем

Стало известно, чем российскую делегацию во главе с президентом Владимиром Путиным угостят на торжественном приеме в Китае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В меню от поваров председателя КНР Си Цзиньпина, — утка по-пекински, пятнистый окунь в бульоне из креветок и трепанг (иглокожее морское животное) с луком-пореем. Делегатам из России также предложат устрицы в утином бульоне, овощи в соусе из морепродуктов и различные десерты.

Путин находится с визитом в Китае в 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между государствами. Это его первая официальная заграничная поездка после инаугурации.

Ранее Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. В их рамках лидеры стран приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

