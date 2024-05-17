Путин смотрел на утку по-пекински и съел два куска вместо одного

Владимир Путин съел два куска утки по-пекински вместо одного на приеме в Китае

Президент России Владимир Путин съел два куска утки по-пекински на торжественном приеме в Китае. Об этом президент рассказал журналистам РИА Новости из кремлевского пула.

Председатель КНР Си Цзиньпин угощал российскую делегацию уткой по-пекински. Путин признался, что посмотрел на два куска на тарелке и решил съесть только один. «Но не мог удержаться — съел и второй, уж больно было вкусно», — объяснил президент.

Владимир Путин находится с визитом в Китае в 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между государствами. После переговоров с председателем КНР президент России заявил, что одной из главных тем их закрытой встречи стало развитие всеобъемлющего сотрудничества стран.

Ранее сообщалось, что делегацию Путина в КНР угостят устрицами. В меню китайских поваров также были пятнистый окунь в бульоне из креветок и трепанг (иглокожее морское животное) с луком-пореем.

