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11:49, 17 мая 2024Мир

Путин раскрыл одну из тем переговоров с Си Цзиньпином

Путин: одной из тем переговоров с Си Цзиньпином стало развитие сотрудничества

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие всеобъемлющего сотрудничества стало одной из тем, обсуждаемых в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Его слова передает РИА Новости.

«Перспективы дальнейшего развития такого тесного и многопланового сотрудничества подробно обсуждали только что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином вчера вечером», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что укрепление двусторонних отношений между странами благоприятно сказывается на экономической ситуации и энергетической безопасности России и Китая.

Президент также отметил готовность России «бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки» доступными и безопасными энергоресурсами.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в ходе закрытой встречи Путина и Си Цзиньпина были также обсуждены украинский конфликт и ситуация в мире.

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      Елизавета Мытарева
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