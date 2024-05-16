Путин и Си Цзиньпин на закрытой встрече обсудили конфликт на Украине

Песков: Путин и Си Цзиньпин в ходе встречи обсудили международные дела и Украину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в ходе закрытой встречи президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в мире и на Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

«Все вечернее общение заняло около четырех часов. Обсудили международные дела и Украину», — отметил Песков.

16 мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. По итогу встречи они приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.