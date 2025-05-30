Перспективы McDonald’s вернуться в Россию оценили

Глава «Теремка» Гончаров: McDonald’s очень дорого обойдется возвращение в РФ

Американской сети быстрого питания McDonald’s очень дорого обойдется возвращение на российский рынок. Такое мнение высказал глава сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров, его слова приводит РБК.

Он отметил, что McDonald’s придется отдать «колоссальные деньги», чтобы возобновить свою деятельность на территории России. Стоимость обратного выкупа, пояснил Гончаров, будет определяться в первую очередь финансовыми показателями работы пришедшей американской сети на смену отечественной компании «Вкусно — и точка».

Последняя, по его словам, после ухода McDonald’s смогла построить эффективный и прибыльный бизнес в РФ. «Показатели у «Вкусно — и точка» очень хорошие <...> Для американцев возвращение в Россию будет шоком», — резюмировал Гончаров.

Несмотря на это, добавил он, рано или поздно, McDonald’s все равно вернется обратно. У американской сети за время работы в РФ сформировалась значительная клиентская база, а потребители с радостью примут ее. Однако для возвращения потребуются изменения внешних условий, в первую очередь, — ослабление конфронтации России с западными странами, заключил Гончаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и профильным ведомствам разработать механизм, по которому ушедшие из страны после февраля 2022 года иностранные компании могли бы вернуться на российский рынок. Глава государства, в частности, призвал не делать больших скидов западных организациям, которые продали свой бизнес в РФ с большим дисконтом. Вместе с тем, отметил Путин, к фирмам, которые сохранили персонал, а управление активами передали российскому менеджменту, следует отнестись с уважением.