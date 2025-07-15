Российский мэр объяснился из-за публикации дочерью фото из США

Мэр Иркутского района Фролов отказался опровергать публикации дочери из США

Мэр Иркутского района Иркутской области Леонид Фролов объяснился после публикации дочерью фотографий из США. Он заявил, что у Екатерины отдельная семья, пишет Ircity.ru.

«Они отдельно живут, извините меня. У них отдельная семья», — прокомментировал Фролов в беседе с изданием.

Позднее он опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором заявил, что не собирается оправдываться.

«Не буду оправдываться или опровергать этот бред. Люди знают: Фролов всегда был и будет вместе с волонтерами и бойцами специальной военной операции (СВО). День за днем в тылу мы вместе помогаем нашим ребятам и их семьям», — написал чиновник.

Фролов назвал авторов публикаций о его семье «релокантами-уклонистами», которые «сидят в Грузии или других странах».

«[Они] могут даже не пытаться вбить клин в Иркутское воинское и тыловое братство, рассылая свою писанину по группам волонтеров. Им не понять некоторых простых вещей, которые связывают всех нас в родной стране», — заявил мэр, добавив, что его племянник мобилизован на СВО. «И я понимаю — он ушел защищать Родину», — заключил чиновник.

По данным Ircity.ru, Фролов участвует в избирательной кампании — он планирует переизбраться на третий срок. В этой связи он также обратился к своим оппонентам по предвыборной гонке, не называя никого по имени. «Вы нарушили негласный закон — никогда не трогать семью и детей. Мужчины так не поступают! Делайте выводы», — отметил мэр, обвинив «недоброжелателей» в финансировании Вооруженных сил Украины.

«Ваши имена известны. К вам, безусловно, придут те, кто борется с пятой колонной внутри страны. Поговорят по существу. Про вред нашей стране, Иркутской области. Ответите им», — заключил Фролов.

Ранее ведущий «Радио КП» Иван Панкин обратил внимание на публикации дочери мэра Иркутского района Фролова в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографий с отдыха в США и на Мальдивах.