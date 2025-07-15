Дочь российского мэра опубликовала фото отдыха в США

Дочь мэра Иркутского района Фролова публиковала фото отдыха в США

Дочь мэра Иркутского района Леонида Фролова — Екатерина публиковала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографии отдыха в США и на Мальдивах. На это обратил внимание ведущий «Радио КП» Иван Панкин в своем Telegram-канале.

«Пока сам мэр в соцсетях выкладывает посты с бойцами СВО и волонтерами, плетущими маскировочные сети, его дочь Екатерина и зять Рубен Казарян демонстрируют в запрещенном инстаграме роскошный образ жизни с регулярными поездками в США и на Мальдивы», — написал Панкин.

На приведенных скриншотах публикаций можно увидеть фотографии из Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, Беверли-Хиллз и Голливуда. На фото также заметили шампанское Moët и сумку Louis Vuitton.

В одной из публикаций Фролова назвала США «страной, в которую мечтаешь вернуться снова и снова», а ее супруг Рубен Казарян заявил, что «весь цивилизованный мир — это пробник Америки».

После публикации в СМИ Екатерина Фролова и Рубен Казарян закрыли свои аккаунты в соцсетях.

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