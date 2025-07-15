Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за опасности пожаров

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за риска возникновения пожаров. Об угрожающей курортному городу опасности сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Уточняется, что 15 июля в лесной зоне Лазаревского района города ожидаетяя высокая пожароопасность четвертого класса.

Спасатели предупредили жителей и туристов, что в таких погодных условиях запрещено разводить костры вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Кроме того, важно избегать воздействия жары.

«Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором, — добавили в ведомстве. — Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени».

Ранее сообщалось о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму. Она сохранится в некоторых районах полуострова до 16 июля.

