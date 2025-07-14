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10:29, 14 июля 2025Путешествия

Россиян предупредили о чрезвычайной опасности в Крыму

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за чрезвычайной опасности
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска возникновения пожаров. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.

По данным ведомства, с 14 по 16 июля в западных, восточных, центральных и южных районах полуострова, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Спасатели предупредили жителей региона и туристов, что с 1 мая в Крыму действует особый противопожарный режим. При нем запрещается разводить открытый огонь, сжигать траву и складировать сухие ветки на участках.

Ранее жителям страны сообщили об экстремальной жаре в отдельных регионах юга. Так, в Крыму температура поднимется до 33-36 градусов.

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