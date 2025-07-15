В России заметно упали продажи одного вида алкоголя

Росалкогольтабакконтроль: Продажи коньяка в России упали на 10,5 % в январе-июне

По итогам первой половины 2025 года суммарные объемы продаж коньяка на российском рынке сократились на 10,5 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном падении реализации этого вида крепкого алкоголя в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

За отчетный период в стране продали в общей сложности 6,137 миллиона декалитров коньяка. Заметное снижение продемонстрировала и реализация водки. Продажи популярного в стране крепкого алколя за это время упали на пять процентов и достигли отметки в 35,17 миллиона декалитров.

В целом реализация продукции крепостью выше 9 процентов в январе-июне сократилась на 2,1 процента год к году. Речь идет о совокупных продажах водки, ликеро-водочных изделий, коньяка и других спиртных напитков. За первую половину 2025-го в стране продали 56,816 миллиона декалитров подобного рода продукции, резюмировали в ведомстве.

Падение продаж крепкого алкоголя в РФ фиксируется на фоне заметного сокращения производства. Так, в январе-мае выпуск водки упал на 13,2 процента, коньяка — на 19,5 процента, а ликерных вин — на 15,9 процента. В целом за первые пять месяцев этого года производство спиртных напитков крепостью выше 9 процентов снизилось на 12,1 процента.