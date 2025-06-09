В России резко упало производство водки

Производство водки в России сократилось в январе-мае на 13,2 %

Производство водки в России сократилось в январе--мае год к году на 13,2 процента, до 25 миллионов декалитров, а общий объем изготовления алкогольной продукции упал еще более резко — на 20,4 процента, до 59,97 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает ТАСС.

Выпуск коньяка в первые пять месяцев 2025 года снизился на 19,5 процента, до 2,7 миллиона декалитров, ликерных вин — на 15,9 процента, до 550,4 тысячи декалитров. В целом снижение производства спиртных напитков крепостью выше 9 процентов составило 12,1 процента.

При этом производство виноградных вин и шампанского в РФ, как следуют из приведенной статистики, увеличилось на 10,4 и 17,8 процента соответственно (до 14,7 и 6,01 миллиона декалитров).

Такие показатели отмечены на фоне достигнутого в прошлом году восьмилетнего максимума по производству отечественного алкоголя. Игристого в 2024-м изготовили в России на четверть больше, чем годом ранее, прирост в сегменте водки, коньяка, виски и рома составил 8 процентов.

В первом квартале 2025 года продажи алкоголя стали падать, сократившись почти на 15 процентов, причем снижение фиксировалось во все категориях напитков без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.