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11:40, 23 мая 2025Экономика

В России рекордно выросло производство алкоголя

РАТК: Производство алкоголя в РФ в 2024-м выросло до рекордных 10,1 млрд литров
Вячеслав Агапов

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom

В 2024 году производство алкоголя в России побило рекорд за последние восемь лет. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) сообщает газета «Известия».

В годовом выражении выпуск алкогольной продукции вырос на 9,5 процента, до 19,1 миллиарда литров. Для сравнения, в 2017-м объемы производства составляли 9,54 миллиарда литров. Сильнее всего выросло производство вина (плюс 14 процентов), в том числе виноградные (плюс 8,6 процента), игристые (плюс 24,7 процента) и ликерные (плюс 30 процентов).

Второе место по объемам прироста заняли пиво, сидр и медовуха (плюс 12 процентов), третье — крепкий алкоголь, в том числе водка, коньяк, виски, ром и другие (плюс 8 процентов).

«На положительную динамику влияет сразу несколько факторов: продолжается процесс импортозамещения. Выпадающие объемы зарубежного алкоголя замещаются продукцией отечественного производства. Плюс активно развивается рынок внутреннего туризма, а также растут продажи алкогольной продукции в праздники и в период отпусков», — пояснили в РАТК.

При этом, по расчетам Минздрава, потребление алкоголя на душу населения в пересчете на этанол незначительно снизилось: с 8,49 литра в 2023 году до 8,38 литра в 2024-м. Также число больных алкоголизмом снизилось на 3,6 процента, так что рост производства, отмечают в ведомстве, связан скорее с обелением рынка.

Уже в апреле 2025-го РАТК отметил падение розничных продаж алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) — на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,7 миллиона декалитров. Если в первом квартале продажи снизились на 14,7 процента, то в январе-апреле — на 14 процентов. Отдельно продажи водки за три месяца упали на 7,3 процента, а в апреле — на 3,7 процента. С коньяком ситуация аналогичная — минус 12,6 процента и минус 9 процентов.

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