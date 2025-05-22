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09:45, 22 мая 2025Экономика

Продажи алкоголя в России упали на фоне роста потребления

РАТК сообщил о падении продаж алкогольной продукции в апреле на 12 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) по итогам апреля упали на 12 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 15,7 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК), отметившего в то же время замедление падения продаж, сообщает «Коммерсантъ».

Если в первом квартале продажи снизились на 14,7 процента, то в январе-апреле — на 14 процентов. Отдельно продажи водки за три месяца упали на 7,3 процента, а в апреле — на 3,7 процента. С коньяком ситуация аналогичная — минус 12,6 процента и минус 9 процентов.

При этом накануне, 21 мая, Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОиЗ) сообщил о росте потребления алкогольной продукции на душу населения в марте. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель увеличился на 2,4 процента, до 8,41 литра.

Заместитель гендиректора «Татспиртпрома» Юрий Карякин напомнил, что с 1 января акцизы на спирт выросли на 15 процентов, до 740 рублей за литр. Это привело к росту розничных цен, заметному для потребителя, что и поспособствовало сокращению продаж. Впрочем, в последний месяц люди начали привыкать к новым ценам.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что поддержка проведения новой антиалкогольной кампании в России, если власти примут такое решение, упала до исторического минимума в 53 процента.

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