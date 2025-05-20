Поддержка антиалкогольной кампании в России упала до минимума

ВЦИОМ сообщил о падении доли сторонников антиалкогольной кампании до минимума

Проведение новой антиалкогольной кампании в России готовы поддержать 53 процента россиян, в том числе 26 процентов говорят о безусловной поддержке, а 27 процентов склоняются к такому отношению. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Вместе с тем социологи указывают, что такой результат стал минимумом за всю историю опроса. В 2025 году против таких действий государства выступают четверо из десяти респондентов, еще в 2009 году их было в два раза меньше.

Основная поддержка по-прежнему исходит от женщин, которые сталкиваются с мужским алкоголизмом, и молодого поколения, которое снижает потребление алкоголя. Скептически на идею восстановления «сухого закона» смотрят те, кто переживал аналогичный опыт и сталкивался с побочными эффектами подобных запретов.

Тенденция проявляется на фоне изменения отношения граждан к борьбе с пьянством. Если в 2005 году большинство склонялось к запретам рекламы алкоголя и его продажи людям до 21 года, то теперь упор делается на пропаганде здорового образа жизни. Также вырос запрос на современные методы лечения алкоголизма и организацию обществ трезвости.

Если сравнивать с эпохой Михаила Горбачева, при котором был введен прошлый «сухой закон», то 13 процентов опрошенных считают, что сейчас пить стали больше. Почти равные доли респондентов полагают, что пить стали меньше или что ситуация в целом не изменилась (39 и 37 процентов соответственно).

Ранее «Коммерсантъ» выяснил, что ограничение времени продажи алкоголя в будние дни, которые в Вологодской области введены по инициативе губернатора Георгия Филимонова, привели к возникновению стихийного черного рынка. В нелегальные продажи оказались вовлечены пенсионеры, таксисты и другие граждане.