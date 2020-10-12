Канье Уэст вышел в свет в кожаных легинсах и подвергся критике за безвкусицу

Рэпер и дизайнер Канье Уэст посетил модное шоу в Лондоне и подвергся критике в сети из-за неподобающего внешнего вида. Соответствующая дискуссия развернулась среди читателей издания Daily Mail.

Папарацци запечатлели знаменитость, когда он направлялся вместе с дочерью на презентацию новой коллекции бренда Bottega Veneta Salon 01 в театре Sadler's Wells. Сперва артист был одет в объемную черную толстовку с надписью Vote Kanye («Голосуй за Канье») и заправленные в коричневые ботинки брюки с камуфляжным принтом. Позже Уэст переоделся и вышел в свет в синей футболке, черных кожаных легинсах и ботинках в тон. Его образ дополнили солнцезащитные очки.

Фото опубликовано @quantumkenny

В свою очередь семилетняя Норт шла с отцом за руку в плюшевых спортивных штанах, толстовке как у родителя и кроссовках бренда Yeezy Foam Runner, принадлежащего рэперу.

Пользователи сети обругали дизайнера за оба наряда, посчитав их безвкусными. «Его чувство стиля отвратительно», «Он определенно одевается в темноте», «Детская одежда слишком большая», «Не выношу то, как они одевают Норт», «Люди на шоу, должно быть, смеялись над ним! Эта футболка — перебор! А тот факт, что он использует Норт в качестве поддержки его кандидатуры? Какой идиот!», «Кто одевает этого чувака? Его нужно немедленно уволить», — высказывались они.

В сентябре Ким Кардашьян сходила на свидание с Канье Уэстом и развеяла слухи о разводе. По информации издания Mirror, пара отправилась на свадьбу к близким друзьям. В своих Instagram-stories Ким поделилась фотографией с закрытой церемонии, на которой были запечатлены ее ноги и ноги Уэста.