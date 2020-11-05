Трамп заявил о «большой законной победе» в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп заявил, что одержал «большую законную победу» в штате Пенсильвания в ходе выборов главы государства. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Американский лидер также сообщил, что во всех штатах, на победу в которых претендует его оппонент — демократ Джо Байден, — будут поданы иски о мошенничестве. По словам Трампа, есть множество доказательств подтасовки голосов на выборах. В штабе Байдена при этом заявляют, что иски Трампа безосновательны.

Нынешний президент США уже объявлял о своей победе в Пенсильвании. «Мы одерживаем большую победу в Пенсильвании, но госсекретарь Пенсильвании только что объявил, что осталось "подсчитать миллионы голосов"», — писал Трамп. Ранее он также заявлял о манипуляциях с голосами избирателей. По словам Трампа, голоса за Байдена внезапно находят в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.