Верховный суд отклонил поддержанный Трампом иск о непризнании победы Байдена

Верховный суд США отклонил поддержанный действующим американским лидером Дональдом Трампом иск, который оспаривал победу демократа Джозефа Байдена на прошедших выборах президента. Об этом пишет ТАСС.

Иск о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов был направлен от штата Техас. Согласно решению судей, они отказали в подаче иска, поскольку не нашли оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

Ранее власти штата Техас обратились в суд с требованием признать недействительными результаты выборов в четырех колеблющихся штатах, которые проголосовали за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявил, что голосование в некоторых штатах прошло с нарушениями, так как в них под предлогом пандемии коронавируса было изменено избирательное законодательство. Всего 17 штатов США поддержали иск Техаса, однако официально они не присоединились к иску, а лишь выразили свое мнение.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.