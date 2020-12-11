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В Конгрессе США поддержали иск о пересмотре результатов президентских выборов

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Более 100 членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии поддержали иск штата Техас в Верховный суд о пересмотре результатов президентских выборов. Об этом сообщает The Hill.

Они поддержали требование властей Техаса признать выборы недействительными из-за имевших место «массовых нарушений в четырех американских штатах», где победу одержал кандидат в президенты от демократов Джо Байден.

Ранее 17 штатов США поддержали иск Техаса в Верховный суд. Власти штата потребовали признать недействительными результаты в четырех колеблющихся штатах, которые отдали голоса за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Позднее к иску захотел присоединиться действующий президент США Дональд Трамп.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценкам СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

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