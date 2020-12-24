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Стало известно об отношении американцев к президентству Трампа

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Фото: Globallookpress.com

У большинства американских избирателей сложилось негативное отношение к президентству Дональда Трампа. Об этом стало известно по результатам опроса USA Today и Саффолкского университета, сообщается на сайте издания.

Чуть более 50 процентов опрошенных избирателей заявили, что Трамп войдет в историю как неудачный президент. 16 процентов назвали политика великим президентом, еще 13 — хорошим. 16 процентов респондентов оценили президентство Трампа как приемлемое, а оставшиеся 4 процента воздержались от ответа.

Более 55 процентов опрошенных заявили, что не проголосуют за Трампа, если он будет баллотироваться в 2024 году. Лишь 31,5 процента заявили о готовности поддержать политика на следующих выборах.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.

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