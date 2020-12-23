Трампа уличили в потере интереса к президентству

Действующий президент США Дональд Трамп практически отошел от управления страной, так как все внимание уделяет планам по отмене итогов выборов, на которых одержал победу его оппонент, кандидат от демократической партии Джо Байден. Этим озабочены советники американского лидера, стало известно The New York Times.

По словам собеседников издания, глава Белого дома почти не уделяет внимание государственным делам, даже несмотря на рекордное распространение коронавируса по стране. Утверждается, что Трамп не принимал участие в переговорах относительно законопроекта о стимулирующих мерах для поддержки экономики и не предпринял никаких шагов после массовых кибератак на американские правительственные ведомства, которые приписывают России.

Такое «беспорядочное поведение» Трампа, отрешенность от его обязанностей вызывают беспокойство даже у самых лояльных советников, отмечают авторы статьи. По их словам, главу государства приходится ежедневно удерживать от импульсивных действий.

«Трудно понять, как далеко он зайдет в попытках отменить итоги выборов, откажется ли покинуть Белый дом или примет ряд односторонних решений в политической сфере в последние недели пребывания у власти», — приходят к выводу журналисты. При этом большинство советников склоняются к тому, что американский лидер все-таки покинет Белый дом к 20 января.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 15 декабря Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.