Сторонники Трампа предпримут последнюю попытку оспорить результаты выборов

Действующий президент США Дональд Трамп провел встречу с группой конгрессменов-республиканцев, на которой обсуждались планы его сторонников предпринять последнюю попытку оспорить итоги выборов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на участников встречи.

На встрече, которая прошла в Белом доме 21 декабря, присутствовало с дюжину близких сторонников Трампа из Палаты представителей Конгресса. Они планируют оспорить результаты выборов в шести штатах на специальном заседании Конгресса 6 января, на котором должны быть утверждены итоги голосования коллегии выборщиков. Издание отмечает, что шансы сторонников Трампа на успех невелики: в Палате представителей большинство принадлежит демократам, в то время как республиканцы в Сенате не горят желанием присоединяться к этой затее.

17 декабря сообщалось, что Трамп устроил истерику и заявил об отказе покидать Белый дом. В моменты «глубочайшего отрицания» Трамп сказал нескольким советникам, что в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена он останется в резиденции американских лидеров. Впрочем, несмотря на его поведение, в окружении Трампа выразили уверенность в том, что Трамп мирно и вовремя сложит свои полномочия.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.

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