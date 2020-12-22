Мир
 
Последние новости
Врач рассказал о двух волнах ухудшения состояния при коронавирусе
Россияне увеличили онлайн-траты на еду и учебу
Умерла старейшая в мире панда
Сотрудники самого богатого в мире человека начали бастовать
Психологи увидели недостаток в медицинских масках
Российские водители смогут обжаловать штрафы с камер онлайн
Полная блогерша повторила ролик моделей Victoria's Secret и рассмешила фанатов
Ученый рассказал об опасности новой мутации коронавируса для детей
Байдена укололи в прямом эфире
Новости партнеров
Прослушать новость

Трампу организуют его собственную инаугурацию

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ALEXANDER DRAGO / Reuters

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа решили организовать для американского лидера его собственную инаугурацию. Республиканцы создали соответствующее мероприятие в Facebook.

Встреча под названием «Вторая инаугурация Дональда Трампа» должна состояться 20 января в онлайн-режиме. Более 325 тысяч человек заявили о том, что заинтересованы в посещении данного мероприятия, еще 60 тысяч — точно пойдут.

Социальная сеть Facebook пометила страницу встречи напоминанием о том, что по итогам прошедших выборов 46-м избранным президентом США является Джо Байден.

Ранее американский президент Дональд Трамп согласился с теорией о создании коронавируса для победы демократа Джо Байдена на выборах. Он сделал репост видео, авторы которого выдвинули такую теорию, в своем аккаунте в соцсети. Видео под заголовком «Как украсть выборы», опубликованное анонимным пользователем, уже собрало более 650 тысяч просмотров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп согласился с теорией о создании коронавируса для победы Байдена на выборах
Штаб Трампа снова отказался признать итоги выборов
Трамп повременит с решением об участии в выборах 2024 года