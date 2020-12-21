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Штаб Трампа снова отказался признать итоги выборов

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Фото: Reuters

Штаб действующего американского президента Дональда Трампа снова потребовал от Верховного суда США пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания, пишет РИА Новости.

Юристы Трампа отказались признавать итоги голосования и потребовали отменить результаты волеизъявления избирателей, а также дать возможность законодательному собранию Пенсильвании назначить выборщиков от штата. При этом указывается, что выборщики Пенсильвании уже проголосовали за соперника Трампа Джо Байдена.

Штаб подал апелляционную петицию в Верховный суд с тем, чтобы он отменил три дела в Верховном суде Пенсильвании, которые незаконным образом изменили закон штата о голосовании по почте перед и после выборов президента 2020 года. Юристы Трампа указывают на нарушение статьи 2 Конституции США.

Ранее в Белом доме заподозрили, что президент США Дональд Трамп готовится отменить результаты выборов и захватить власть в стране. В администрации Трампа отмечают, что американский лидер проводит слишком много времени со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэллом.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.

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