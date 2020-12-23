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Байден ответил на вопрос об участии в выборах 2024 года

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Фото: Mike Segar / Reuters

Избранный президент США Джо Байден ответил на вопрос об участии в президентских выборах в 2024 году во время пресс-конференции в Уилмингтоне, штат Делавэр. Об этом сообщает ТАСС.

Демократа спросили, объявит ли он в следующем месяце о намерении участвовать в следующих выборах, чтобы «не показаться "хромой уткой"» (американский политический термин, означающий президента, чьи полномочия скоро истекут — прим. «Ленты.ру»). «Я не собираюсь быть "хромой уткой". Просто наблюдайте за мной», — ответил политик.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп повременит с решением об участии в следующих выборах, которые пройдут в 2024 году. Американский лидер не будет объявлять о своем участии до инаугурации Байдена, которая состоится 20 января 2021 года. Таким образом он хочет показать сторонникам, что не отказался от попыток оспорить результаты прошедших в ноябре президентских выборов.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.

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