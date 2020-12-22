Байден объявил о новых назначениях в Белом доме

Избранный президент США Джо Байден объявил о назначениях на ряд должностей в Белом доме в своей администрации. Об этом сообщает ТАСС.
Руководителем аппарата сотрудников Белого дома станет Рон Клайн, а его старшим советником — Элизабет Уилкинс, ранее являвшаяся сотрудницей избирательного штаба Байдена.
Должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома займет Брюс Рид, который в течение нескольких лет был помощником и советником Байдена.
Отвечать за подготовку речей в Белом доме при демократе будет Винай Редди. Он был спичрайтером политика, когда тот занимал пост вице-президента Соединенных Штатов и во время предвыборной гонки.
Курировать административные вопросы предстоит Энн Филипик, а отвечать за планирование — Райану Монтою.
15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.