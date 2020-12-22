Байден объявил о новых назначениях в Белом доме

Избранный президент США Джо Байден объявил о назначениях на ряд должностей в Белом доме в своей администрации. Об этом сообщает ТАСС.

Руководителем аппарата сотрудников Белого дома станет Рон Клайн, а его старшим советником — Элизабет Уилкинс, ранее являвшаяся сотрудницей избирательного штаба Байдена.

Материалы по теме Старая гвардия Джо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром? Уйти по-американски Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?

Должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома займет Брюс Рид, который в течение нескольких лет был помощником и советником Байдена.

Отвечать за подготовку речей в Белом доме при демократе будет Винай Редди. Он был спичрайтером политика, когда тот занимал пост вице-президента Соединенных Штатов и во время предвыборной гонки.

Курировать административные вопросы предстоит Энн Филипик, а отвечать за планирование — Райану Монтою.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



