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Трамп призвал республиканцев бороться за его президентство

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп призвал Республиканскую партию бороться за его победу на выборах главы государства. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Пора сенаторам от Республиканской партии активизироваться и бороться за президентство, как сделали бы демократы, если бы на самом деле выиграли. Доказательства неопровержимы!» — в очередной раз подчеркнул действующий американский лидер, написав также о «масштабных вбросах» бюллетеней для голосования по почте.

Кроме того, Трамп обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) и американский Минюст в бездействии относительно «крупнейшего мошенничества в истории страны» на прошедших выборах президента.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января.

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