Трамп обвинил ФБР в бездействии после «мошенничества» на выборах

Президент США Дональд Трамп обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) и американский Минюст в бездействии относительно «крупнейшего мошенничества в истории страны» на прошедших выборах президента. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter в субботу, 26 декабря.

Американский лидер указал на «неопровержимые доказательства» нарушений во время голосования и заметил, что указанным ведомствам «должно быть стыдно».

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«История запомнит. Никогда не сдаваться. Увидимся в столичном округе Колумбия 6 января», — отметил Трамп. В этот день в Конгрессе США должны утвердить итоги голосования коллегии выборщиков.

Ранее Трамп обиделся на сторонников по Республиканской партии за бездействие после выборов. Он подчеркнул, что никогда не забудет того, как ряд сенаторов, в том числе лидер республиканского большинства Митч Макконнелл, «сидели сложа руки». По мнению политика, они могли хотя бы помочь ему оспорить результаты выборов.

При этом республиканцы, напротив, неоднократно подчеркивали, что не признают демократа Джо Байдена новым лидером страны. В Конгрессе США только 25 из 249 однопартийцев Трампа признали победу Байдена. При этом двое заявили, что считают победителем Трампа, а остальные 222 не дали четкого ответа.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. В итоге Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп результатов не признает.