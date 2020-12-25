Трамп обиделся на республиканцев за бездействие после выборов

Президент США Дональд Трамп обиделся на сторонников по Республиканской партии за бездействие после выборов. Об этом он написал в своем Twitter.

Материалы по теме Старая гвардия Джо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром? Уйти по-американски Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?

Он подчеркнул, что никогда не забудет того, как ряд сенаторов, в том числе лидер республиканского большинства Митч Макконнелл, «сидели сложа руки». По мнению политика, они могли хотя бы помочь ему оспорить результаты выборов. Трамп также напомнил, что сам он наоборот помогал им и фактически обеспечил им победу на выборах в Сенат.

«Я спас по меньшей мере восемь сенаторов-республиканцев от поражения на прошедших сфальсифицированных (для президента) выборах. А они (практически все) сидят в стороне и смотрят, как я борюсь с жестоким и лживым врагом — ультралевыми демократами. Я этого никогда не забуду!», — посетовал президент.

При этом республиканцы, напротив, неоднократно подчеркивали, что не признают демократа Джо Байдена новым лидером страны. В Конгрессе США только 25 из 249 однопартийцев Трампа признали победу Байдена. При этом двое заявили, что считают победителем Трампа, а остальные 222 не дали четкого ответа.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. В итоге Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп результатов не признает.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться