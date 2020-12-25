Президент США Дональд Трамп рассказал американцам о «рождественском чуде». Видео обращения главы государства и первой леди Мелании Трамп было опубликовано в официальном Twitter-канале американского лидера.

По словам Трампа, США поставляют миллионы доз безопасных и эффективных вакцин от коронавируса, которые скоро положат конец ужасной пандемии и спасут миллионы жизней. Президент назвал это «настоящим рождественским чудом». Он также поблагодарил ученых, рабочих и других, кто без устали работал, чтобы достичь этого научного прорыва.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила о готовности президента США привиться от коронавируса. Она напомнила, что Трамп переболел коронавирусом совсем недавно, поэтому он сделает прививку только тогда, когда его команда медиков сочтет это необходимым.