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Трамп сообщил о планах приехать в Вашингтон в день утверждения победы Байдена

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: TOM BRENNER / Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах приехать в Вашингтон в день утверждения победы Джо Байдена на выборах главы государства. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Увидимся в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января. Не пропустите» — написал он, отметив, что больше информации по этому поводу появится позже.

Ранее Трамп призвал Республиканскую партию бороться за его победу на выборах главы государства, а также назвал Байдена «фейковым президентом». Кроме того, он обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) и американский Минюст в бездействии относительно «крупнейшего мошенничества в истории страны» на прошедших выборах президента.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.

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