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Демократы приблизились к большинству в Сенате после победы на выборах в Джорджии

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Фото: Mike Segar / Reuters

Демократ Рафаэль Уорнок одержал победу на втором туре выборов в Сенат в Джорджии, приблизив однопартийцев к большинству в верхней палате Конгресса США. Об этом сообщает CNN.

Впервые в истории штата темнокожий кандидат получил большинство голосов на выборах в Сенат. Политик также станет первым сенатором-демократом от Джорджии за последние 20 лет. Уорнок — пастор баптистской церкви Эбенезер в Атланте. В 2013 году он прочел благословение в ходе публичной молитвы во время второй инаугурации Барака Обамы.

В Джорджии развернулась решающая борьба за два места в Сенат. Если второй мандат достанется однопартийцу Уорнока, демократы получат большинство в верхней палате Конгресса. В настоящий момент демократы уже контролируют Палату представителей.

Ранее действующий американский президент Дональд Трамп отказался «отдавать» Белый дом своему преемнику, избранному президенту Джо Байдену. Он пообещал устроить «адскую битву» за президентский пост, если члены Демократической партии «захватят» Сенат и Белый дом.

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