Трамп анонсировал сохранение республиканского большинства в сенате США

Президент США Дональд Трамп объявил в ходе выступления, что республиканцы «удержали сенат» по итогам выборов. Трансляцию ведет USA Today в YouTube.

По словам главы государства, представители Республиканской партии смогли удержать большинство мест в сенате несмотря на то, что «нужно было защищать вдвое больше мест».

5 ноября телеканал NBC News сообщил, что Демократическая партия США, вероятнее всего, получит большинство в палате представителей страны. Сообщается, что демократы в результате подсчета голосов, скорее всего, получат 226 мандатов, а республиканцы — 209. Для контроля над нижней палатой парламента необходимо иметь в распоряжении 218 мест.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За пост президента боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. На данный момент ни у кого нет необходимых 270 выборщиков — у Байдена 264 голоса, а у Трампа — 214.