Трамп объявил о победе «с исторически рекордными цифрами»

Президент США Дональд Трамп, не появлявшийся на публике более полутора суток, выступил с заявлением. Трансляцию ведет USA Today в YouTube.

Американский лидер выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». По мнению главы государства, если считать законные голоса, то его лидерство неоспоримо. «Если вы считаете незаконные голоса, то они [демократы] могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые пришли поздно», — объяснил он.

Вечером 5 ноября американский лидер призвал остановить подсчет голосов, отданных на президентских выборах. «Остановите подсчет!» — гласила короткая запись в его микроблоге. В следующем сообщении глава государства заявил, что бюллетени, которые пришли по почте после дня выборов, не будут засчитаны. Социальная сеть пометила этот пост как «вводящий в заблуждение».

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются республиканец Трамп и демократ Джо Байден. В день всеобщих выборов в США, 3 ноября, также выбирали вице-президента. Кроме того, избираются 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти.