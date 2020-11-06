Трамп предрек решение исхода выборов в Верховном суде

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос об итогах выборов может решиться в Верховном суде. Такой исход он предрек в ходе своего выступления в Белом доме, трансляцию которого вел USA Today в YouTube.

Он заверил, что Республиканская партия одержит победу очень легко. «Мы думаем, что будет много обращений в суд, поскольку у нас так много улик, столько доказательств. Возможно, это закончится в высшем суде в стране», — подчеркнул американский лидер.

Верховный суд США решил исход президентских выборов лишь однажды — в 2000 году. Тогда он постановил прекратить подсчет голосов во Флориде, что принесло победу Джорджу Бушу-младшему. Кандидат от демократов Альберт Гор набрал на 543 тысячи голосов избирателей больше, чем республиканец, но получил меньше голосов выборщиков и проиграл.

Ранее Трамп заявил, что одержал победу на выборах «с исторически рекордными цифрами». По мнению главы государства, если считать законные голоса, то его лидерство неоспоримо.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.