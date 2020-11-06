Дипломат спрогнозировал выдвижение Трампа на пост президента в 2024 году

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае поражения на нынешних выборах будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Соответствующий вывод сделал спецпосланник Соединенных Штатов по Северной Ирландии Мик Малвэни, ранее возглавлявший аппарат сотрудников Белого дома. Его слова приводит телекомпания NBC.

Малвэни задали вопрос о будущем Трампа в политике. «Я бы ожидал, что президент точно останется в политике. (...) Он не любит проигрывать», — ответил дипломат. Он добавил, что внес бы президента в короткий список граждан, которые будут баллотироваться на пост президента четыре года спустя.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. День голосования был 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. За пост главы государства борются действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.

Мик Малвэни занимал должность главы аппарата сотрудников Белого дома с декабря 2019 года по март 2020 года. На этом посту его сменил Марк Медоуз.