МИД России отреагировал на штурм Капитолия в США

Министерство иностранных дел России отреагировало на массовые беспорядки и штурм Капитолия, здания Конгресса США в Вашингтоне. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что это внутреннее дело США, но в России желают американскому народу с достоинством пережить это испытание, передает РИА Новости.

«Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», — приводит агентство ее слова.

Захарова поделилась своим мнением по поводу причин произошедшего: она напомнила, что электоральная система Соединенных Штатов архаична и не отвечает современным требованиям, а СМИ активно используются в политической борьбе. Все это вызвало тот раскол общества, который наблюдается в США, считает дипломат.

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. Согласно этим данным, на президентских выборах победил демократ Джо Байден.

Трамп призвал своих сторонников действовать мирно и поддерживать полицию, но его социальные сети, несмотря на это, были заблокированы. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия.

По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека.