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МИД раскрыл сроки консультаций с послом России в США

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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Представитель МИД Мария Захарова раскрыла причины, по которым посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву. Об этом дипломат рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова подчеркнула, что Антонова вызвали для обсуждения отношений между Россией и Штатами. Консультации пройдут не только в МИД, но и в других ведомствах. Она также отметила, что сроки консультаций с Антоновым «займут столько, сколько нужно».

Ранее стало известно, что Антонов прибудет в российскую столицу 20 марта. В ходе консультаций в МИД России и других ведомствах будут обсуждаться пути «выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей».

17 марта сообщалось, что решение вызвать Антонова в Москву приняли для того, чтобы проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном. Об этом МИД России объявил спустя несколько часов после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден пересказал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, он предупредил коллегу о неизбежности наказания за вмешательство в американские выборы.

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