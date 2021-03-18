В Совфеде оценили решение вызвать в Москву посла России в США

Отзыв посла России в США Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву — адекватная и единственно верная реакция на заявление американского президента Джо Байдена. Так это решение оценил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

«Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения. Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации», — отметил Косачев.

Кроме того, вице-спикер Совфеда написал, что, возможно, это не последняя реакция Кремля на слова Байдена, «если не последует разъяснений и извинений с американской стороны».

Ранее сообщалось, что решение вызвать Антонова в Москву приняли для того, чтобы проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном. Об этом МИД России объявил спустя несколько часов после того, как президент Байден пересказал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, он предупредил коллегу о неизбежности наказания за вмешательство в американские выборы.