Россия
 
Последние новости
Канцлер Австрии призвал к скорейшему одобрению «Спутника V» в Европе
В США два штата поссорились из-за отказа от мяса
Кислый привкус во рту оказался смертельно опасен
Оценено влияние штамма из ЮАР на ход пандемии коронавируса в России
В Госдуме определили будущее продуктовых карточек для россиян
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Турецкий ударный вертолет получит украинский двигатель
Заявлявший об отсутствии COVID-19 в стране президент Танзании умер от COVID-19
Ученые рассказали о зарождении новых штаммов COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Пушков спрогнозировал отношения США и России после вызова посла в Москву

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз отношениям России и США после того, как посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации. Своим мнением сенатор поделился в Twitter.

Пушков подчеркнул, что подобный шаг — исключительный для дипломатии. «Следующий [шаг] — отзыв посла и понижение уровня дипотношений. Москва явно настроена на переоценку всей совокупности отношений с США», — предрек сенатор.

Ранее сообщалось, что решение вызвать Антонова в Москву было принято с целью проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном.

Об этом МИД объявил спустя несколько часов после того, как президент США Джо Байден пересказал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, он предупредил коллегу о неизбежности наказания за вмешательство в американские выборы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден пересказал разговор с Путиным и обрушил курс рубля
США отреагировали на приглашение посла России в Москву
В МИД ответили на вопрос о беспрецедентности приглашения в Москву посла из США