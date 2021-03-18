Пушков спрогнозировал отношения США и России после вызова посла в Москву

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз отношениям России и США после того, как посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации. Своим мнением сенатор поделился в Twitter.

Пушков подчеркнул, что подобный шаг — исключительный для дипломатии. «Следующий [шаг] — отзыв посла и понижение уровня дипотношений. Москва явно настроена на переоценку всей совокупности отношений с США», — предрек сенатор.

Ранее сообщалось, что решение вызвать Антонова в Москву было принято с целью проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном.

Об этом МИД объявил спустя несколько часов после того, как президент США Джо Байден пересказал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, он предупредил коллегу о неизбежности наказания за вмешательство в американские выборы.