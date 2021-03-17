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Косачев избран вице-спикером Совета Федерации

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Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Члены Совета Федерации избрали главу комитета по международным делам Константина Косачева вице-спикером верхней палаты вместо Ильяса Умаханова. Об этом сообщает ТАСС в среду, 17 марта.

Сенаторы единогласно приняли решение о назначении Косачева.

Ранее верхняя палата парламента приняла решение назначить Умаханова, курировавшего в качестве заместителя председателя палаты международное направление, специальным представителем СФ по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Мероприятие состоится в РФ 21 мая 2022 года.

О перестановках в Совфеде стало известно в среду утром. СМИ писали, что председателем комитета Совета Федерации по международным делам вместо Константина Косачева может стать бывший замглавы МИД Григорий Карасин.

58-летний Константин Косачев стал сенатором в 2014 году. Тогда же он возглавил комитет палаты по международным делам.

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