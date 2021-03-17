Косачев подтвердил перестановки в Совете Федерации

Сенатор Григорий Карасин может занять пост главы международного комитета в Совфеде, а председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев — пост вице-спикера Совфеда по международному направлению. Информацию о перестановках РИА Новости подтвердил сам Косачев.

«Да», — сказал он, отвечая на вопрос о повышении до вице-спикера.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что в среду, 17 марта, Константин Косачев на заседании СФ будет избран вице-спикером палаты вместо Ильяса Умаханова, а международный комитет после Косачева возглавит бывший замглавы МИД Григорий Карасин. Умаханов станет спецпредставителем Совета Федерации по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.