Стало известно о перестановках в Совете Федерации

В Совете Федерации в ходе заседания 17 марта будет принято решение о ряде перестановок. Об этом стало известно РИА Новости от источника в аппарате верхней палаты российского парламента.

Так, в повестке дня на голосование будет вынесен вопрос об избрании главы международного комитета Совфеда Константина Косачева на должность заместителя председателя палаты вместо Ильяса Умаханова. В свою очередь, Умаханов займет должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, рассказал источник.

Собеседник агентства добавил, что сенаторы проголосуют по вопросу об избрании Григория Карасина председателем комитета Совета Федерации по международным делам вместо Константина Косачева.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что первым заместителем директора ФСБ назначен глава службы экономической безопасности ведомства Сергей Королев. Информация об отставке предыдущего первого заместителя директора ФСБ генерала армии Сергея Смирнова появилась в СМИ 22 октября 2020 года.