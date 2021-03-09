Стало известно о возможной отставке министра спорта России

В Министерстве спорта России отреагировали на новость о том, что его глава Олег Матыцин написал заявление об уходе со своего поста по собственному желанию. Впервые о возможной отставке сообщило издание Baza Telegram-канале.

По информации Baza, вместе с Матыциным подали в отставку и его заместители. Решение может быть связано с задержанием директора сборных команд России Александра Кравцова и других спортивных функционеров. В министерстве данную информацию опровергли. Позицию ведомства привел РБК.

Матыцин стал министром спорта в январе 2020 года в результате смены правительства. Он сменил на этом посту Павла Колобкова.

С 2015 года Матыцин возглавлял Международную федерацию университетского спорта (FISU). Российский чиновник выступил инициатором Глобальной стратегии организации. Под его руководством FISU провела четыре Универсиады — две летних и две зимних.