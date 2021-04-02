Украина призвала не паниковать из-за переговоров о Донбассе без Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель без президента Украины Владимира Зеленского не повод паниковать. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передают «Новости Донбасса».

Он отметил, что важно то, что Украина находится в повестке дня Германии и Франции.

«Я убежден, что в своем общении с хозяином Кремля они говорили в интересах Украины. Для Украины важно, чтобы решения принимались при участии Украины, а обсуждение может быть любым способом, так же как и Украина обсуждает вопрос с нашими партнерами, — это не нарушение международного этикета. Не делайте из этого особой какой-то проблемы», — сказал Резников.

30 марта Путин пообщался в формате видеоконференции с Макроном и Меркель. В частности, они обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. По итогам трехсторонней беседы стало известно, что Путин подчеркнул важность выполнения Украиной всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

До этого Министерство иностранных дел Украины негативно оценило переговоры без участия Зеленского. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что без Украины любое обсуждение ситуации в Донбассе невозможно.