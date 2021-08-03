Запрет украинским чиновникам ездить в Донбасс объяснили политической причиной

Временный запрет на посещение украинскими должностными лицами зоны боевых действий в Донбассе объяснили политическими причинами. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный ввел запрет для чиновников прямо перед запланированной поездкой в Донбасс председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Залужный пояснил, что решение связано с процессом приема-передачи должности командующего Операции Объединенных сил.

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Как рассказал источник в парламенте, о визите было известно две недели назад, а информация о запрете пришла накануне.

«Это рабочая отмазка. Истинная причина — попытка Банковой (офиса президента Украины — прим. «Ленты.ру») установить монополию на общение с армейцами. Хотят показать, что с армейцами может общаться только президент», — заявил собеседник «Страны».

В конце мая сообщалось, что между президентом Владимиром Зеленским и Разумковым возникла настоящая вражда, поскольку президент видит в главе Рады будущего конкурента на новых выборах, а спикер парламента ждет момента для ухода в оппозицию.

Зеленский не раз посещал передовую в Донбассе. К военным ездит и бывший президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко.