Зеленский приехал на передовую в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовую. Об этом он сообщил 9 июня в своем Twitter.

«Снова на Донбассе. Снова — на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира», — отметил Зеленский.

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По его словам, у украинских бойцов есть полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность. «На таких патриотах держится оборона», — подчеркнул президент.

В начале апреля Зеленский приехал на передовую, вручил подарки и государственные награды военным и отметил «высокое качество» блюд полевой кухни.

Поездка проходила состоялась на фоне очередного обострения в Донбассе. Киев и самопровозглашенные республики обвиняли друг друга в нарушении перемирия. Украина также утверждала, что Россия стягивает войска к границе. Москва заявляла о провокационных действиях Киева.

В конце мая бывший президент Украины Петр Порошенко приехал на передовую и привез солдатам клубнику.