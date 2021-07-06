Порошенко угостил украинских военных в Донбассе черешней

Бывший президент Украины Петр Порошенко угостил черешней украинских военных в Донбассе. Об этом сообщает агентство 1News.

Порошенко вместе с волонтерами посетил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины. Он передал военнослужащим системы видеонаблюдения, пять электрогенераторов, 2,5 километра теневой сетки и несколько ящиков ягод.

«Это мелитопольская, такую ​​в Киеве не найдешь. В Мелитополе сказали — только нашим воинам», — отметил Порошенко.

Командир бригады, подполковник Вячеслав Котлик выразил пятому президенту благодарность за оказанную поддержку. В свою очередь Порошенко поблагодарил военных за службу и подчеркнул, что уверен в безопасности страны, потому что она «находится в надежных руках».

«Мне было приятно слышать, что система работает эффективно, что это спасает жизни наших воинов. Это значительно увеличивает эффективность наблюдения, а соответственно, огня. Уже эти нелюди, российские оккупанты боятся выползать», — подчеркнул он.

В конце мая Порошенко уже навещал украинских военнослужащих в Донбассе и передавал солдатам клубнику.

В 2016 году во время одного из визитов на позиции украинской армии в Донбассе Петр Порошенко попал под обстрел с 60 килограммами черешни и клубники.