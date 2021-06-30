Азербайджан назвал конфеты Порошенко плесневелыми и забраковал их

В Азербайджане сотрудники Агентства по безопасности пищевых продуктов (АБПП) признали непригодными к употреблению партию карамельных конфет компании Roshen, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

АБПП направило образцы продукции на исследование в лабораторию. В результате него регулятор забраковал 8,3 тонны карамельной продукции.

Отмечается, что в ней обнаружили плесень и дрожжевые грибки, количество которых превысило норму. В ведомстве признали товар не соответствующим техническим нормам и запретили его для продажи в торговых сетях Азербайджана.

В марте украинский журналист Дмитрий Гордон назвал «сраными» конфеты, производившиеся фабрикой Roshen в Липецке. Он также рассказал о том, что Порошенко во время нахождения на посту президента имел «большие договорняки» с Россией из-за своей жадности. «Его подвесили за его бизнес, как кота за яйца», — подчеркнул Гордон.

В январе украинское Государственное бюро расследований возбудило против Порошенко уголовное дело. Оно было открыто в связи с работой его кондитерской фабрики в Липецке.